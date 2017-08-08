وزير مالية بشار الأسد : عشت ملكاً في ألمانيا و لم أجد أفضل من سوريا .. و أصدقائي الألمان قالوا إنها ” جنة الله على الأرض “

وزير مالية بشار الأسد : عشت ملكاً في ألمانيا و لم أجد أفضل من سوريا .. و أصدقائي الألمان قالوا إنها ” جنة الله على الأرض “

قال وزير مالية بشار الأسد، مأمون حمدان، إنه لا يوجد فساد في مؤسسات وهيكلية وزارة المالية، وإنما الفاسدون هم بعض الأشخاص المرضى فقط.

وطالب حمدان محاسبي الادارات والجهات العامة بـ “اكتشاف الفاسد سواء كان وزيراً أو مديراً أو معاوناً وعدم السماح له بالاستمرار في فساده”، مخاطباً إياهم بالقول: “أنتم عيوننا في الجهات العامة”.

وكشف وزير المالية، بحسب ما نقله عنه إعلام النظام، يوم الأحد الماضي، أن “هناك شكاوى ترد الى وزارة المالية من الادارات والوزارات على محاسبي الادارة فيها .. وأنا أتحقق شخصياً من صحة أو عدم صحة هذه الشكاوى”.

واعتبر حمدان أن “التأخير في أي كتاب أو طلب للمواطنين في دوائر وزارة المالية يمثل إحدى حالات الفساد التي توجب التحقيق مع الموظف المسؤول عن التأخير في الكتاب”.

وأضاف الوزير أنه “من العار علينا أن نترك البلد لأولادنا وهي أسوأ مما استلمناها” موضحاً أنه “عاش ملكاً في ألمانيا لست سنوات ولم يجد أفضل من سورية في العالم”، وأن أصدقاءه الألمان عندما كانوا يزورون سورية قبل الأزمة كان يقولون له بأن “سوريا جنة الله على الأرض”.

يذكر أن حمدان ولد في دمشق عام 1958، وهو حاصل على بكالوريوس ودبلوم دراسات عليا بتخصص محاسبة من “جامعة دمشق” عام 1977، وماجستير ودكتوراه من ألمانيا عام 1989.