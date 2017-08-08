وزير مالية بشار الأسد : عشت ملكاً في ألمانيا و لم أجد أفضل من سوريا .. و أصدقائي الألمان قالوا إنها ” جنة الله على الأرض “

أغسطس 8, 2017 , 3:28 م
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قال وزير مالية بشار الأسد، مأمون حمدان، إنه لا يوجد فساد في مؤسسات وهيكلية وزارة المالية، وإنما الفاسدون هم بعض الأشخاص المرضى فقط.

وطالب حمدان محاسبي الادارات والجهات العامة بـ “اكتشاف الفاسد سواء كان وزيراً أو مديراً أو معاوناً وعدم السماح له بالاستمرار في فساده”، مخاطباً إياهم بالقول: “أنتم عيوننا في الجهات العامة”.

وكشف وزير المالية، بحسب ما نقله عنه إعلام النظام، يوم الأحد الماضي، أن “هناك شكاوى ترد الى وزارة المالية من الادارات والوزارات على محاسبي الادارة فيها .. وأنا أتحقق شخصياً من صحة أو عدم صحة هذه الشكاوى”.

واعتبر حمدان أن “التأخير في أي كتاب أو طلب للمواطنين في دوائر وزارة المالية يمثل إحدى حالات الفساد التي توجب التحقيق مع الموظف المسؤول عن التأخير في الكتاب”.

وأضاف الوزير أنه “من العار علينا أن نترك البلد لأولادنا وهي أسوأ مما استلمناها” موضحاً أنه “عاش ملكاً في ألمانيا لست سنوات ولم يجد أفضل من سورية في العالم”، وأن أصدقاءه الألمان عندما كانوا يزورون سورية قبل الأزمة كان يقولون له بأن “سوريا جنة الله على الأرض”.

يذكر أن حمدان ولد في دمشق عام 1958، وهو حاصل على بكالوريوس ودبلوم دراسات عليا بتخصص محاسبة من “جامعة دمشق” عام 1977، وماجستير ودكتوراه من ألمانيا عام 1989.

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5 آراء على “وزير مالية بشار الأسد : عشت ملكاً في ألمانيا و لم أجد أفضل من سوريا .. و أصدقائي الألمان قالوا إنها ” جنة الله على الأرض “”

  1. وزارة المالية هي اكثر المؤسسات فساداً في سوريا، و ان سوريا جنة الله على الارض نعرفها قبل النازيين أصحابك و لم تكن لتصل ألمانيا لو لمن تكن فاسداً و تابعاً لاولياء امرك من القتلة و المجرمون و السفلة.

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  3. طبعا كان عم يدرس بألمانيا الاشتركية قبل انهيار جدار برلين وتوحيد الألمانيتين، أكيد رح يشوفوا الألمان أي بلد تاني بوقتا جنة مقارنة بالحكم الشيوعي

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  4. قال لا يوجد فساد في موءسسات الدولة وإنما الفاسدون بضعة أشخاص فقط .. كما انه عاش ملكا في ألمانيا ولَم يجد أفضل من سوريا في العالم انتهى الاقتباس … يعني لو كنت عم تحكي مع شعب فاقد للذاكرة أو شعب غبي لعذرناك. نحنا كسوريين شفنا من نمرتك كتير بروح كولكجي هرتك بيسوى قشرة بصلة ياتينا شبيح لاعق لأحذية العصابة النصيرية . عشت بالمانيا ملكا ولكنك لو عدت مواطن عادي يريد بناء مستقبله ومستقبل أولاده هل تستطيع . . سوريا نعم كانت جنة الله في ارضه . ولكن قبل ان تتسلط عليها أفجر وأحقر ملة في العالم . تراجعت سوريا الان أيها الجحش الغبي مية سنة عن الدول المجاورة بفضل عصابتك يللي عم تُمسح لها قذارتها .

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  5. الدكتور مأمون حمدان درسني ولم أر منه الا الاخلاق الحميدة و لا يوجد تشبيح في تصريحاته … كما أن وظيفته كوزير للمالية ليست تشبيحية برأيي الشخصي

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