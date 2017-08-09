ألمانيا : القبض على سوري مشتبه بانتمائه لـ ” داعش ” و ارتكابه جرائم حرب في سوريا

ألمانيا : القبض على سوري مشتبه بانتمائه لـ ” داعش ” و ارتكابه جرائم حرب في سوريا

أمر الادعاء العام الألماني بإيداع سوري يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” السجن على ذمة التحقيق.

ويشتبه في ارتكاب الموقوف جرائم حرب في سوريا، وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم الأربعاء، أن المكتب المحلي للشرطة الجنائية في ولاية بادن- فورتمبرغ مكلف بالتحقيق مع المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما.

ويواجه الموقوف اتهامات بقتل رجل في إحدى القرى السورية بعدما قبض عليه بمساعدة اثنين آخرين من أنصار تنظيم “داعش” بتهمة التجديف (الكفر)، وعقب إعدامه رميا بالرصاص تم التمثيل بجثته لمدة ثلاثة أيام هناك.

وبحسب البيانات، أساء المشتبه به أيضا معاملة عدة أسرى في قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” وسائق سيارة في إحدى نقاط التفتيش.

ولم تدل السلطات ببيانات حول كيفية دخوله إلى ألمانيا وسبب قدومه إليها، وبحسب بيانات السلطات، فإنه محتجز من قبل على ذمة اتهامات أخرى. (DPA)