السويد : إعتداء عنصري على ” لاجئين أطفال ” خلال تظاهرهم ضد سياسات مكتب الهجرة !

تعرض لاجؤون أطفال أفغان لاعتداء عنصري في العاصمة السويدية ستوكهولم، خلال تظاهرهم أمام مبنى البرلمان ضد سياسات مكتب الهجرة بالبلاد الرافضة لطلبات لجؤوهم، مساء الثلاثاء.

وقالت المتحدثة الإعلامية لمديرية أمن ستوكهولم، أسا والّنتينن، في تصريحات صحفية، إنه تم إلقاء مواد قابلة للاشتعال على الأطفال أثناء تظاهرهم، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بشكل طفيف.

من جهته الأفغاني أحمد رحيمي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “أكسبريسن” السويدية، إنهم نظموا مظاهرة شارك فيها حوالي 100 شخص، احتجاجًا على رفض مكتب الهجرة طلبات لجوء الأطفال الأفغان الذين جاؤوا إلى البلاد دون رفقة والديهم.

وأضاف أنهم تعرضوا خلال المظاهرة لاعتداء عنصري من قبل حوالي 20-30 شخصا “ألقوا علينا قنابل دخانية أصابت عددًا من أصدقائنا”.

وفي سياق متصل بدأت السلطات الأمنية تحقيقا بشأن الحادث، فيما لم يُعلن بعد عن الجهة التي يتبع إليها المعتدون أو من يقف وراءهم. (ANADOLU)