تفاصيل جديدة ومقطع مصور للحظة سقوطها.. تركيا: سوري يرمي شقيقته من الطابق الثالث بعد رفضها الزواج من شخص دفع له مالاً ! (فيديو)

تفاصيل جديدة ومقطع مصور للحظة سقوطها.. تركيا: سوري يرمي شقيقته من الطابق الثالث بعد رفضها الزواج من شخص دفع له مالاً ! (فيديو)

كشفت تحقيقات الشرطة، في مدينة كليس التركية، عن تفاصيل جديدة، حول حادثة رمي شابة سورية لنفسها من الطابق الثالث، يوم الاثنين الماضي، رفضاً للزواج من رجل لا ترغب به.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة لم تكن محاولة انتحار كما اعتقد سابقاً، بل إن شقيق الشابة (د . هـ – 16 عاماً)، هو من قام برميها من شرفة الطابق الثالث.

وأوضحت الصحيفة أن شقيق الضحية (28 عاماً) كان يرغب بتزويجها لشخص يكبرها سناً، مقابل مبلغ من المال، كان وعده بالحصول عليه.

وتجادل الشقيقان حول هذا الأمر، ليقدم الأخ على رمي أخته من الشرفة، وأظهر تسجيل كاميرا مراقبة لحظة سقوط الفتاة، ليلحق بها شقيقها، ويحاول إعادتها للمنزل بعنف.

وقام شهود عيان بإبلاغ الشرطة والإسعاف، ليتم بعد ذلك اعتقال الشاب (الأخ)، ونقل الفتاة إلى المستشفى.

وفي اليوم التالي، وبعد أن تجاوزت مرحلة الخطر، قالت الفتاة للشرطة، متحدثة عما حصل لها: “أرد شقيقي تزويجي برجل كبير في السن لا أرغب به، طمعاً بمبلغ من المال كان وعده به .. ولرفضي المتكرر قام برميي من الشرفة، ثم قام بضربي بعد سقوطي.

وأطلقت السلطات سراح والدة الفتاة التي اعتقلت مع ابنها، وتم نقل الضحية إلى مؤسسة حماية الطفل، حيث ستبقى تحت رعايتها إلى حين محاكمة شقيقها.

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