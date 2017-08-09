حظيوا بـ ” حياة فخمة ” و لاحقتهم الشرطة مطولاً .. ألمانيا : القبض على ثلاثة لاجئين سوريين بتهمة الإتجار بالمخدرات

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة سوريين يعملون بتجارة المخدرات، بعد عام من البحث المتواصل.

صحيفة “إيبوخ تايمز” الألمانية قالت، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشبان الثلاثة تاجروا بالمخدرات في مدينة بايرويت جنوبي البلاد، لعدة أشهر، وتمكنوا من تمويل حياة مزدوجة فخمة، قبل أن تضع الشرطة حداً لتجارتهم.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فقد تاجر السوريون خلال أشهر بأكثر من 21 كيلوغراماً من الحشيش، وعدة مئات من الغرامات من الماريغوانا، قبل إلقاء القبض عليهم.

وأكدت الشرطة أن السوريين الثلاثة قد سجلوا أنفسهم كطالبي لجوء، وبالتالي حصلوا على الأموال الحكومية المخصصة للاجئين أيضاً، مشيرة إلى أن الثلاثة كانوا قادرين على دفع أجور منازلهم واستخدامها كمكان للمتاجرة بالمخدرات.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا قد باتوا في منازلهم التي استخدموها لتخزين المخدرات، وما إذا كان قد لوحظ غيابهم عن منازل إيواء اللاجئين المسجلين بها.

وفي صيف عام 2016، بدأت الشرطة بالبحث عن أحد الثلاثة، والبالغ من العمر 27 عاماً، لأنه كان يبيع “الحشيش” بانتظام، وكان يحصل عليه من برلين ومن ثم يبيعه لسوريين اثنين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاماً، ليقوما ببيعه لعملاء آخرين بكميات أصغر حجماً.

وذكرت الصحيفة أنه في أوائل شهر نيسان الماضي، وقع الشاب السوري، في قبضة الشرطة، وأثناء الاعتقال، تبين أنه كان يحمل عدة غرامات من “الحشيش” في جيبه.

وأثناء تفتيش منزله، بناء على مذكرة تفتيش من المدعي العام، عثرت الشرطة على كيلوغرام من “الحشيش”، إلى جانب آلاف اليوروهات.

ولاحقاً، تم اعتقال السوريين الآخرين، وعثر في شقتهما على 300 غرام من المخدرات.