رجل أعمال سوري يرغب بإقامة ” مدينة صناعية ” في مصر .. و يقول إن رأس مال السوريين في الأخيرة يقدر بنحو 23 مليار دولار

قال رجل الأعمال السوري، ورئيس ما يسمى بـ “رابطة تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر”، خلدون الموقع، إن هناك 30 ألف رجل أعمال سوري في مصر.

وأضاف الموقع في تصريحات لصحيفة الوفد المصرية، أمس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة قدرت رأس المال السوري في مصر بنحو 23 مليار دولار.

وقال الموقع إن بعض الجهات الحكومية في مصر لم تدرك بعد أهمية الصناعة السورية، والصناع السوريين الموجودين فيها وهم يمتلكون خبرات هائلة خاصة في مجال الغزل والنسيج، “الأمر الآخر الذي أريد توضيحه أن السوريين عندما قدموا للاستثمار في مصر جاءوا كقيمة مضافة للاقتصاد المصري ولم يحضروا كمنافسين للصناعة المصرية كما قلت، وبالتالي فوجود الصناعي السوري هنا هو رفع القيمة الإيجابية لما هو موجود له مثيل في مصر مع الأخذ في الاعتبار أن السوريين دخلوا الصناعة المحلية هنا بمساحات صغيرة وليس كمشروعات ضخمة”.

وأضاف: “تقدمنا بطلب لوزارة الصناعة المصرية لإقامة مدينة صناعية على مساحة 2 مليون متر مربع علي أن تضم 100 شركة سورية في العديد من القطاعات الإنتاجية مثل الأغذية والنسيج والخدمات المالية، والهندسية وغيرها، والهدف منها هو تجميع كل الصناعات السورية الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد مع تحقيق تكاملية في الإنتاج مع إتاحة فرصة أكبر لتصدير هذه المنتجات والمنافسة في الأسواق الخارجية عن طريق مصر بلدنا الثاني ولم يتم تنفيذ أي شيء في هذا الموضوع، ولا توجد هناك أية خطوات تنفيذية في هذا الموضوع رغم أن الاستثمارات المتوقع ضخها في هذه المدينة تقدر بمليارات الدولارات”.