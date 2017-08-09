قدري جميل : الحل في سوريا بات اليوم أكثر نضوجاً .. و الشرق الأوسط لم يعد أولوية لأمريكا

قدري جميل : الحل في سوريا بات اليوم أكثر نضوجاً .. و الشرق الأوسط لم يعد أولوية لأمريكا

قال رئيس ما يسمى “منصة موسكو المعارضة”، قدري جميل، إن “الحل في سوريا بات اليوم أكثر نضوجاً”، مضيفاً أن “الشرق الأوسط لم يعد أولوية بالنسبة للأميركيين وهم يعملون على تنظيم انسحابهم” لافتاً إلى أن “الانكفاء الأميركي تبيّن أنه مديد ومستمرّ”.

وقال جميل ضمن لقاء عبر قناة “الميادين”، التابعة للنظام، الثلاثاء، إن “ما يهم الأميركيين اليوم هو الشرق الأقصى وعلى رأسه الصين”، لافتاً إلى الاختلاف الكبير بين المواقف الدولية السابقة من الأزمة السورية والمواقف اليوم، موضحاً أن “تركيا وقطر وغيرها من الدول في انعطافة سياسية جديدة من الأزمة السورية”.

وربط جميل بين الأزمة الخليجية والأزمة السورية معتبراً أن الأولى نتيجة طبيعية للثانية، وهي “نتيجة لتورّط دول الأزمة في الحرب على سوريا”، مضيفاً أن “أزمة الخليج هي أزمة عميقة، وانعكست إيجاباً على الأزمة في سوريا”.

وأضاف أن “المطلوب إرادة وطنية جامعة للمعارضة والنظام للخروج من الأزمة، والجليد انكسر بين متنوعات المعارضة والتواصل في ما بينها لا تشوبه العقبات التي كانت في السابق”، مؤكداً أن “منصّات المعارضة اليوم لا تمثّل كلّ أطياف المعارضة السورية المتنوعة”، كاشفاً أن “دي ميستورا سيسعى إلى مفاوضات مباشرة في الجولة الثامنة بين وفدي المعارضة والحكومة السورية”.

وأشار إلى أنه “لا مجال للمساومة مع جبهة النصرة كونها مصنّفة إرهابية، وإدلب لن تبقى تحت سيطرة النصرة إن بالمفاوضات أو بغيرها”، مشدداً على أن “بدء الحلّ السياسي سيغيّر كلّ موازين القوى ويسهّل هزيمة الإرهاب”.

وأكد جميل أن “حل مشكلة كرد سوريا يكون بدعوتهم إلى مفاوضات جنيف ليشاركوا في الحل وصياغة الدستور”.