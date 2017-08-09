قطر : الطيران القطري بأجواء ” دول الحصار ” بقوة القانون

نشر التلفزيون القطري، الثلاثاء، تقريرا مصورا بعنوان “الطيران القطري في أجواء دول الحصار بقوة القانون،” وذلك على خلفية إعلان عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، عن تفعيل مسار وصفه بـ”المهم” بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فوق المياه الدولية المسؤولة عنها الإمارات في الخليج.

وتابع السبيعي في بيان أصدره، الاثنين: “إن أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من المنظمة الدولية للطيران المدني تم تشغيلها سواء في الخليج العربي أو بحر العرب أو خليج عُمان،” لافتا إلى أن “هيئة الطيران المدني تعمل حاليا على دراسة مسارات جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها فور اعتمادها من كافة الأطراف من بينهم منظمة إيكاو.”

وألقى السبيعي الضوء في بيانه على أن “اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحا كبيرا لقطر نظرا لقدرتها على اقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار لاتفاقية شيكاغو،” مشيرا إلى أن “المسارات الجديدة التي تم اعتمادها تعطي المزيد من الراحة والمزيد من تحقيق الأمن والسلامة الجوية للطائرات المستخدمة لها”. (CNN)