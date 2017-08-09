قطر تعفي مواطني 80 جنسية من رسوم تأشيرة الدخول

أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن قرار السلطات القطرية إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم التأشيرة للدخول إلى قطر.

وقال حسن الابراهيم رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة الفكرية ان القرار سيمنح مواطني 33 جنسية إعفاء لمدة 180 يوما صالحة 90 يوم إقامة، ومنح مواطني 47 جنسية إعفاء لمدة 30 يوما قابلة للتجديد لشهر.

وقال، بحسب ما نقلت عنه صحيفة القدس العربي، إن انتقاء الجنسيات بناء على معايير دقيقة وسيتم توسيعها ومراجعتها مع الوقت.

وقال الباكر إن الإجراءات التي أعلنت عنها قطر سمحت بتسجيل 6 آلاف زائر عبر مناطق العبور في مطار الدوحة، مقابل تسجيل 600 طلب للحصول على تأشيرات العبور.

بدوره، قال العقيد محمد راشد المزروعي إنه تم تحديد الجنسيات المعنية بالتاشيرات المجانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبناء على معايير دقيقة.

ولم يتم الإعلان عن الجنسيات المشمولة بقرار الإعفاء.