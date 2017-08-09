لبنان : التحقيق مع سوري قام بتقييد ابنه بالسلاسل ” كي يصبح رجلاً قوياً و صلباً ” !

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رجلاً سوريا، قام، بتقييد ابنه القاصر في حديقة منزل، بالسلاسل، كي يصبح رجلاً قوياً، وفق ما اعترف به للشرطة.

ونقل الإعلام اللبناني عن المديرة العامة لقوى الأمن الداخلي، أمس الثلاثاء، أنه “عند الساعة 17.40 من تاريخ 7/8/2017، أبلغت شرطة بلدية بعبدات عناصر فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، أن قاصراً مقيداً بجنزير حديد وقفل من والده، وهو موجود في حديقة أحد المنازل في بلدة بعبدات، حيث يعمل الوالد بصفة ناطور.. على الفور وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ دهم المكان وتحرير القاصر من قيده، وتبيّن انه يدعى ر. ن. (مواليد عام 2006، سوري)”.

وجاء في البيان أيضاً: “بعدها جرى إحضاره إلى مركز الفصيلة، حيثُ قُدّمت له العناية اللازمة، ومن ثم سُلّم إلى إحدى الجمعيات في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع مكتب حماية الأحداث. كما جرى إحضار الوالد ع. ن. (مواليد عام 1980)، الذي أفاد بأنه يقوم بمعاقبة ابنه كونه لا يعمل، ويريده أن “يصبح رجلاً قوياً وصلباً”، على حدّ تعبيره، ولا يزال التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.