مسلمو أمريكا يدعون ترامب لإدانة تفجير مسجد “ مينيسوتا ”

عا عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب، لإدانة التفجير الإرهابي، الذي استهدف مسجد بولاية مينيسوتا، شمال غربي البلاد، السبت الماضي.

وأثار صمت ترامب، الذي يتفاعل دوما، وبشكل ملحوظ، مع مستجدات الوضع الداخلي، حيال الاعتداء على مسلمين، خلال تأدية عبادتهم، استياء وغضب ممثلي الجالية الإسلامية، في مختلف الولايات الأمريكية.

وفجر السبت الماضي، ألقى شخص، يستقل شاحنة صغيرة، شيئا مجهولا داخل مركز دار الفاروق الإسلامي، بمنطقة بومينغتون، في مينيسوتا، ما ألحق خسائر بالمسجد، دون وقوع إصابات.

وعقب الحادث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” بالولاية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، يدوية الصنع، وأنه جاري البحث عن مشتبه فيهم بالوقوف وراء التفجير.

وفي تصريحات صحفية، انتقد إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، صمت المسؤولين الحكوميين تجاه الحادث، واعتبر ذلك “دعما لأعداء الإسلام”.

من جانبه، استغرب “أسعد زمان”، الرئيس التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية في مينيسوتا، من صمت ترامب، قائلا: “يراودني فضول كبير حيال سبب تجاهل ترامب نشر تغريدات حول الحادث”، إذ درج الرئيس الأمريكي على التفاعل مع مختلف القضايا، من خلال تغريدات في صفحته على موقع “تويتر”.

ورسميا، قال سيباستيان غوركا، مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض، “صمت ترامب يرتبط بعدم التأكد بعد، من وجود أسباب أيدولوجية وراء التفجير”.

وأضاف في تصريحات لقناة MSNBC الأمريكية: “نرى التقارير الأولية، الصادرة عقب الحادث، غير صحيححة، ويجب مراجعتها ومعرفة هوية الجناة”.

ودعا غوركا المجتمع الأمريكي إلى الانتظار حتى وضوح ملابسات الحادث، وأردف: “سيعلن البيت الأبيض لاحقا عن موقفه”.

تجدر الإشارة إلى أن عدة جمعيات إسلامية في الولايات المتحدة أعلنت عن مكافأة مالية، قدرها 24 آلاف دولار، لمن يكشف عن الفاعل. (ANADOLU)