ألمانيا : جدل بسبب ” مرحاض عربي ” داخل مركز ثقافي في كولن !

أثار مشروع لتشييد دورات مياه “على الطريقة العربية”، في أحد المراكز الثقافية في مدينة كولون، غربي ألمانيا، جدلاً واسعاً.

صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أصحاب المركز الثقافي قرروا أخذ الزوار المسلمين بعين الاعتبار، بالتخطيط لبناء مراحيض عربية، خلال أعمال تجديد البناء.

ويريد المركز الثقافي أن يضع بذلك علامة للانفتاح والتقارب مع الأعضاء المسلمين في المركز، حيث قال أحد أعضاء مجلس إدارة المركز: “نريد أن نعطي إحساساً للأشخاص من بلدان إسلامية، وكأنهم في المنزل”.

أعمال التجديد في المبنى بلغت قيمتها 1,2 مليون يورو، فيما كلف المرحاض الجديد مبلغ 100 يورو إضافي، ومن المنتظر أن تنتهي أعمال الترميم نهاية شهر 2018.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة بعض السكان الذين رفضوا تلك المبادرة، حيث تبين من خلال تصويت إلكتروني أن الآلاف يجدون الأمر غير مجد نهائياً ولن يستخدم بتاتاً.

يذكر أن المركز يحتضن اجتماعات للاجئين مع ألمان، ويهدف لتوسيع العلاقات مابين السكان واللاجئين عبر برامجه المتنوعة.