إيران : الحرس الثوري يلقي القبض على فتاة ترقص في الشارع لأنها ” خلعت الحجاب و نشرت الرذيلة ” ! ( فيديو )

ألقت الشرطة بمدينة شاهرود الإيرانية القبض على 6 أشخاص بتهمة تعليم رقصات “زومبا” و”شافل”، بعد انتشار فيديوهاتها على الشبكات الاجتماعية.

وقال حميد دامغاني العقيد بالشرطة، لمجموعة من الصحفيين، بحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن موقع “تقاطع” الإيراني”، إنه تم إلقاء القبض على شبكة مكونة من 4 شباب وفتاتين، في أثناء استعدادهم لتصوير فيديو رقص غربي، على يد ضابطين من الحرس الثوري الإيراني.

ووجهت الشرطة تهم خلع الحجاب والترويج لهذه الممارسة، ونشر الرذيلة وتشجيع الشباب على تغيير أسلوب حياتهم، وتعليمهم الرقص الغربي.

وكان فيديو لفتاة إيرانية تدعى “صحرا أفشاريان” انتشر على الشبكات الاجتماعية، ظهرت فيه وهي ترقص رقصة “شافل” في أحد شوارع طهران؛ ما أدى إلى إثارة الرأي العام الإيراني.

وأضاف دامغاني: “بعيداً عن محاولات هذه المجموعة لجذب الشباب والبنات وتعليمهم أنواع الرقص الغربي وانتشار فيديوهاتهم على الشبكات الاجتماعية- فإن هذه المجموعة قامت بتصوير أفلام لهن دون أن يضعن الحجاب، في أماكن ترفيهية عامة، وانتشرت صورهن في مجموعات المراسلة على تطبيقات تليغرام وإنستغرام”.

وأوضح العقيد الإيراني، بحسب ما نقلت عنه النسخة الفارسية من “دويتشه فيله”، أن المجموعة روجت للرقص تحت اسم الرياضة في الأندية الرياضية النسائية، ما أدى إلى امتناع الكثير من النساء في المدينة عن الاشتراك فيها، كما انتقد دامغاني هذا النوع من الرقص الذي لا يتناسب مع الثقافة الإيرانية والإسلامية.

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