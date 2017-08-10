الإعلام الروسي يبث مقطعاً مصوراً يظهر طيارين روس يستعرضون في سماء سوريا و يقصفون السوريين ( فيديو )
نشرت قناة روسية مقطعاً مصوراً يظهر طائرات حربية روسية وهي تحلق في سماء سوريا، وتطلق صواريخها.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة “زفيزدا” على يوتيوب، أمس الأربعاء، طائرتي “سو 25” تحلقان وتقصفان مناطق في سوريا، لم يتم ذكرها.
ويظهر في الفيديو أيضاً بعض اللقطات التي التقطت من كاميرا مثبتة برأس الطيار.
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