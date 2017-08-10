الحريري : إذا أراد وزير زيارة سوريا فليذهب بنفسه و ليس بقرار حكومي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء على أهمية النأي بالنفس كسياسة عامة لحكومته “حكومة استعادة الثقة” وعدم توريط لبنان في صراع المحاور، مشددا على قرار مجلس الوزراء إعطاء الجيش الأمر باتخاذ ما يلزم لحسم معركة الجرود ضد الارهاب.

جاء هذا خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء اللبناني برأسة الحريري اليوم .

وردا على سؤال عن قرار بعض الوزراء زيارة سوريا، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي أن “مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بهذا الموضوع “. وأضاف أن نقاشا أجري في هذا الصدد.

وأضاف ” إذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه، وليس بقرار من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء نأى بنفسه عن المحاور الإقليمية، باعتبار أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وأي زيارة ستتم لن تكون بقرار من مجلس الوزراء”.

وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قد أعلن في تصريح له أنه سيذهب الى سوريا كوزير صناعة، لافتاً الى أن هناك تجارة قائمة بين لبنان وسورية، وهناك نقاط تحتاج إلى معالجة، وهناك علاقة قائمة مع سوريا وهذا الأمر طبيعي جدا . (DPA)