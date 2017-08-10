السجن 9 سنوات لشاب بريطاني كان يغتصب زوجته و هي نائمة

حكمت محكمة #بريطانية على ثلاثيني بالسجن لمدة 9 سنوات بعد اكتشاف زوجته أنه يغتصبها وهي نائمة، وفق صحيفة “الانديبندنت” البريطانية.

وفي التفاصيل، رأت الزوجة مصادفة مقاطع فيديو لها على هاتف زوجها، الذي توجه في أحد الأيام إلى عمله ناسياً هاتفه في المنزل، تظهر فيها وهو يغتصبها خلال نومها، بحسب ما اوردت صحيفة الأردن 24 ، وتواصلت الزوجة على الفور مع زوجها، بحسب إفادتها أمام محكمة نيوكاسل، وقالت له: “لقد رأيت للتو مقاطع فيديو وأنت تغتصبني ليلاً”.

وأضافت أنها اكتشف مسألة الاعتداء الجنسي في آذار المنصرم، لافتة إلى ان حياتها وحياة أولادها تغيّرت جذرياً منذ ذلك الحين، وقالت: “لم أتوقع أن يفعل بي شيئاً كهذا”.

وبحسب المحكمة، لم يعد الزوج إلى المنزل ذلك اليوم بعد اتصال زوجته به، بل توجه إلى مركز للشرطة، حيث قال: “لقت مارست الجنس مع زوجتي وهي نائمة، وقد اكتشفت الأمر بعد رؤيتها مقاطع الفيديو التي سجلتها بنفسي على هاتفي”.

وتبين أن الزوجة كانت تتعرض للاغتصاب منذ ايلول العام الماضي.