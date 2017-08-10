الفنان المصري يوسف شعبان مهاجماً عادل إمام : ” مسلسلاته تافهة ” !

هاجم الفنان المصري المعتزل، #يوسف_شعبان ، مواطنه الفنان #عادل_إمام ، بسبب تقديمه لأعمال تلفزيونية وصفها بـ “التافهة” خلال الأعوام الأخيرة.

وقال شعبان لشبكة ” 24 ” الإماراتية، إن إمام قدم مسلسلات “دمها تقيل”، مما أصاب الجمهور بالملل منه، ودفع بعضهم لمطالبته بالاعتزال، متسائلاً “لماذا لا يقدم عادل إمام أعمالاً جيدة رغم تقاضيه ملايين الجنيهات كأجر؟”.

وأضاف “قرأت تعليقات عديدة لمشاهدين قالوا له نصاً (كفاية بقى)، فأنا أتمنى مشاهدة أعمال فنية تليق بمصر وتاريخها السينمائي العريق الممتد على مدار 120 عاماً، وهذا لابد أن يتحقق بتحرك من وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي”.

يذكر أن الفنان يوسف شعبان أعلن أعتزاله، قبل أسبوعين، اعتراضاً على تردي الأوضاع الفنية في مصر، وعدم إعجابه بمضمون المسلسلات والأفلام خلال الأعوام الأخيرة.