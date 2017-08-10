الفنان كاظم الساهر يوجه رسالة إلى جمهوره العراقي و الكويتي ( فيديو )

وجه الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، امس الاربعاء، رسالة الى جمهوره العراقي والكويتي كما الوطن العربي وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق زيارته الى الكويت لإحياء حفلين ضخمين هناك، الامر الذي دفع بجمهوره العراقي الى التصدي والدفاع عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فنشر عبر صفحته الخاصة تسجيلاً صوتيا وقال فيه :

“جمهوري العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، اود ان اقدم لكم شكري وامتناني ووقفتكم الرائعة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة سخيفة وكاذبة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي، انا كاظم الساهر لم اتغير، الذي عرفتموه منذ سنين لم اتغير، لا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء ولا شأن لي بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، الافتراءات مصدرها اشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد، والدافع الغيرة والحقد ولا بد ان يستيقظ ضميرهم وان يخافوا الله، ارجو من جمهوري العزيز التوقف عن الرد على اي منتقد ونحن وطن عربي واحد، جمهوري العزيز في كل مكان نحن نقابل تلك الهجمة باخلاق عالية وروح طيبة ونبتعد عن الشتائم، ولدي جمهور كبير في الكويت وانا اقدر الألم العظيم الذي عانى منه الشعب الكويتي وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له ودفع ثمن الظلم من الحصار وسأبقى اغني للحبّ والسلام ولأنني احبكم اغني”.