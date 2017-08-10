المعارض الموالي منذر خدام : موقف السعودية تغير في سوريا ” بسبب نجاحات الجيش السوري و الخلافات مع قطر و تركيا “

المعارض الموالي منذر خدام : موقف السعودية تغير في سوريا ” بسبب نجاحات الجيش السوري و الخلافات مع قطر و تركيا “

اعتبر المعارض الموالي “منذر خدام”، أن هناك تحولاً طرأ فعلا على الموقف السعودي من أزمة سوريا، نتيجة جملة من المستجدات في الساحتين السورية والإقليمية.

وقال خدام، في مقابلة مع جريدة “الوطن”، الأربعاء، إن ما تم تسريبه من حديث وزير الخارجية السعودي الجبير لـ”العليا للمفاوضات”، ولم تنفه الخارجية السعودية، وإنما اكتفت بالقول إنه “غير دقيق”، هو “موقف سعودي جديد بخصوص الرئيس بشار الأسد”.

ولفت خدام إلى أن “ما نقل عن الجبير أكدته أوساط عديدة بعضها من داخل هيئة التفاوض ذاتها”.

وأرجع خدام هذا التحول في موقف الرياض إلى “أسباب عديدة، من أهمها نجاحات الجيش السوري على الأرض والخلافات مع قطر وتركيا.. عدا عن الدفع من مصر”.

في سياق آخر، اعتبر خدام أن “مؤتمر الرياض-2” للمعارضة، لن ينجح، بسبب الخلافات بين “منصات” الرياض وموسكو والقاهرة، مشيرا إلى أن منصتي موسكو والقاهرة أعلنتا رفضهما الحضور إلى الرياض.

وتعليقا على سؤال عما إذا كان يمكن عقد الاجتماع في مدينة غير الرياض، قال خدام: “لا أعتقد ذلك على المستوى السياسي.. لكن على مستوى الخبراء فهذا حاصل”، مضيفا: “لا تزال الخلافات كبيرة بخصوص سلة المرحلة الانتقالية”.