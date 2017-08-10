تركيا : برلمانيون ألمان سيزورن قاعدة جوية تركية ضمن بعثة لـ ” حلف الناتو “

قال متحدث وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، ، إنه يجري التخطيط لزيارة نواب ألمان قاعدة قونية الجوية ضمن بعثة تابعة للناتو بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن “مفتي أوغلو” في معرض رده على سؤال تلقته الخارجية التركية، بخصوص زيارة هيئة برلمانية ألمانية لجنود ألمان عملون في قاعدة قونية (وسط) الجوية.

وأضاف متحدث الخارجية: “يتم التخطيط لإجراء زيارة في 8 سبتمبر المقبل، في إطار بعثة تابعة للناتو وبمشاركة مسؤول رفيع المستوى في الحلف”.

وأكد مفتي أوغلو، أن المباحثات متواصلة لتحديد تفاصيل الزيارة والخطوات اللازمة في حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن تركيا تواصل دعمها لجميع عمليات وبعثات الحلف من أجل إنجاح مهماتها.

وأمس الأربعاء، قال مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الحلف توسط من أجل زيارة أعضاء في البرلمان الألماني للقاعدة الجوية في قونية.

وبحسب المتحدث باسم وزراة الدفاع الألمانية، ينس فلوسدورف، فإن ما بين 10 و15 جندياً ألمانياً يعملون في القاعدة العسكرية التابعة لـ”الناتو” في قونية، التي تحتضن طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر “أواكس″، المخصصة لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورفضت السلطات التركية، في 16 مايو/أيار الماضي، طلباً تقدم به نواب بالبرلمان الألماني، لزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية بولاية أضنة التركية، وبررت السلطات ذلك بأن “الأمر ليس ملائمًا في الفترة الحالية”.

وعلى الإثر قررت ألمانيا في 7 يونيو/ حزيران الماضي، سحب قواتها العاملة في قاعدة إنجيرليك. (ANADOLU)