” عضهم حتى أدماهم ” .. هولندا : الغرامة و السجن للاجئ سوري اعتدى على مفتشي قطار !

قضت محكمة هولندية، أمس الأربعاء، بالسجن مدة خمسة أشهر وغرامة مقدارها 1100 يورو، بحق لاجئ سوري اعتدى بشكل عنيف على موظفين من شركة قطارات “NS” في مدينة أسن.

وقالت صحيفة “داخبلات فان هيت نوردن” الهولندية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 26 عاماً، هاجم بتاريخ 27 تموز الماضي، موظفي تفتيش قطارات، وقام بضربهم والبصق عليهم وعضهم حتى أدماهم.

وفي التفاصيل، ركب الشاب السوري في القطار دون تذكرة، وعندما جاء التفتيش ذهب واختبأ في دورة المياه، لكن حراس أمن شركة القطارات أخرجوه من القطار دون حدوث مشاكل، حيث استجاب الشاب بكل هدوء، وعلى الرصيف قام فجأة بضربهما ولكمهما على وجههما، وقام بـ “عض” ساعديهما، وكسر نظارة أحدهما، قبل أن تسيطر الشرطة على الوضع.

وكان الشاب الذي وصل إلى هولندا منذ عامين وحصل على تصريح الإقامة، يصرخ ويقول إنه لا يريد العودة إلى سوريا، ويصيح بشكل مستمر “الله أكبر”.

وأدانت محكمة هولندية سابقاً الشاب الذي يتجول في البلاد دون عنوان ثابت، بتهمة التخريب، وقضت بسجنه مدة ثلاثة أسابيع، ومن المنتظر أن يقضيها مع الأشهر الخمسة التي حكم بها حديثاً.

يذكر أن الشاب السوري الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يرفض إلى الآن إجراء الفحوصات الطبية.