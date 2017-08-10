عفرين : ” قوات حماية المجتمع و المرأة ” يدربن معلمات المدارس على استخدام السلاح

قالت وسائل إعلام كردية، إن 300 معلمة في لجنة التربية للمجتمع الديمقراطي بعفرين يتلقين التدريب على كيفية استخدام السلاح في دورة افتتحتها “قوات حماية المجتمع- المرأة”.

وذكرت وكالة “هاوار” الكردية، يوم الأربعا،ْ أنه تم فرز المعلمات المتدربات إلى مدرستين، وفي البداية، شرحت “عضوات قوات حماية المجتمع- المرأة”، كيفية فك وتركيب السلاح، وتحدثن عن أخطاره.

وبعدها تم شرح كيفية فك وتركيب السلاح، وتم ذلك بطريقة عملية من قبل المعلمات المشاركات في التدريب.

ونقلت “هاوار” عن معلمة تدعى “روكن حجي”، وهي من “المكون العربي” -بحسب الوكالة- أنها جاءت إلى هنا “لتعلم استخدام السلاح وكيفية حماية نفسي من العدو، ولن نسمح لأي جهة كانت بدخول عفرين”.

ونقلت عن معلمة أخرى تدعى “روناهي إيبو”، أنه “يجب علينا أن نتعلم السلاح للدفاع على أرضنا من الاحتلال وهجماته على المقاطعة ونحن كمعلمات لن نكتفي بتعليم وتعلم الدراسة فقط إنما التعلم على السلاح أيضاً ضرورة للدفاع عن أنفسنا والأجيال القادمة”.