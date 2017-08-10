قادمة من تركيا .. مدونة إيرانية تصل إسرائيل للفرار من اضطهاد محتمل في بلادها

قادمة من تركيا .. مدونة إيرانية تصل إسرائيل للفرار من اضطهاد محتمل في بلادها

وصلت المدونة الإيرانية، التي تخشى من الاضطهاد في #طهران لعملها مع وسائل إعلام إسرائيلية، إلى تل آبيب قادمة من تركيا، عقب أن قدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية لهاعرضا للجوء

ونشرت صحيفة تايمز اوف إسرائيل نبأ وصول ندى أمين اليوم الخميس.

وكانت أمين، التي تكتب لصالح الموقع الفارسي للصحيفة، تتوقع ترحيلها لإيران خلال الأيام المقبلة، عقب أن فرت لتركيا منذ ثلاثة أعوام، وذلك بحسب ما قالته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة أن أمين كانت تخشى احتمال أن تعرض كتابتها لوسيلة إعلام إسرائيلية سلامتها في إيران للخطر.

وبعد وصول أمين لمطار بن جوريون في تل آبيب، كتب وزير الداخلية أرييه درعي على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ” مرحبا في إسرائيل”. (DPA)