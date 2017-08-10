ميليشيات النظام تسيطر على ” جميع نقاط التفتيش و المواقع الحدودية مع الأردن في السويداء “

ميليشيات النظام تسيطر على ” جميع نقاط التفتيش و المواقع الحدودية مع الأردن في السويداء “

قال فصيلان من المعارضة ومصدر عسكري نظامي، إن ميليشيات النظام، سيطرت على ما لا يقل عن 30 كيلومتراً من الحدود مع الأردن في هجوم يوم الخميس.

وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله إن “الجيش وحلفاءه سيطروا على جميع نقاط التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء”.

وقال سعيد سيف المتحدث باسم قوات الشهيد أحمد العبدو، لوكالة رويترز، إن هجوم يوم الخميس جرى من جهتين في ريف السويداء الشرقي، وأضاف “معظم ريف السويدا الشرقي بات الآن بيد النظام”.

وقال سيف إن النظام وصل إلى الحدود مع الأردن واستعاد المواقع الحدودية التي تركها قبل سنوات، وأضاف: “سابقا الجيش الحر كان موجود على الساتر السوري الآن رجعوا مثل الأول… الآن صار النظام بشكل مباشر على الساتر الأردني رجع لمخافر الهجانة اللي فقدها من سنوات”.

وقال متحدث باسم فصيل معارضة ثان إن “الجيش حقق مكاسبه الميدانية بعد انسحاب مفاجئ لجيش العشائر المدعوم من الأردن والذي كان يسير دوريات في تلك المنطقة من الحدود.

وقال المصدر النظامي، بحسب رويترز، إن “الجيش وحلفاءه سيطروا على أكثر من 30 كيلومترا من منطقة الحدود”.