” وكيل وزير خارجية السعودية ” يستقبل وفد الائتلاف السوري و يؤكد له ” حرص الرياض على توحيد الجهود لحل الأزمة “

” وكيل وزير خارجية السعودية ” يستقبل وفد الائتلاف السوري و يؤكد له ” حرص الرياض على توحيد الجهود لحل الأزمة “

أكدت السعودية حرصها على توحيد الجهود لضمان حل الأزمة السورية ودعم الشعب السوري لتقرير مصيره.

جاء هذا خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد في مكتبه بجدة مساء الأربعاء، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف والوفد المرافق له.

وقال مرداد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية نشرته الخميس: إنه “تم عقد هذا اللقاء للتأكيد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية، ولبحث المستجدات وتنسيق الرؤى والمواقف”.

وأضاف: “أننا حريصون على توحيد الجهود لضمان حل الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق لتقرير مصيره”.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين، دعمه لمستقبل جديد في سوريا “لا مكان” فيه لرئيس النظام ، داعيا إلى توسيع الهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات السورية (معارضة) وتوحيد صف المعارضة.

وشدد “على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان “جنيف 1″ وقرارات مجلس الأمن.

كما أكد “دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات (معارضة)، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.” (ANADOLU)