دراسة : ثلث اللاجئين السوريين في النمسا ” متدينون جداً ” .. و ثلثهم يعتقد أن اليهود ” لديهم الكثير من السلطة في العالم “

دراسة : ثلث اللاجئين السوريين في النمسا ” متدينون جداً ” .. و ثلثهم يعتقد أن اليهود ” لديهم الكثير من السلطة في العالم “

أجرت جامعة كريمس النمساوية دراسة حول المسلمين المقيمين في النمسا، من بينهم لاجئون سوريون، وطرحت عليهم عدة أسئلة حول دينهم.

وذكرت صحيفة “دي بريسه” النمساوية، أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الدراسة شملت على وجه التحديد المسلمين من الأصول التركية والبوسنية، واللاجئين المسلمين من دول سوريا وأفغانستان والعراق وإيران والصومال والشيشان.

وتم إجراء الدراسة بست لغات لحوالي 1100 من الرجال والنساء (ابتداء من عمر 16 عاماً).

وأظهرت الدراسة أن الصوماليين جاؤوا بالمرتبة الأولى عند سؤالهم بـ “هل أنت متدين؟” حيث أجاب 69% من المشاركين بـ “نعم، متدين للغاية”، وأجاب 24% “نعم، متدين نوعاً ما”.

وجاء الشيشانيون في المرتبة الثانية بعد الصوماليين بنسبة 50% متدين جداً، و39% نوعاً ما، ثم السوريون بنسبة 32% متدين جداً و49% متدين نوعاً ما، ثم الأتراك بنسبة 37% متدين جداً، و41% متدين نوعاً ما، ثم الأفغان بنسبة 20% متدين جداً و50% متدين نوعاً ماً.

وقال الموقع إنه من المثير للاهتمام أن الأتراك من الجيل الثاني المولودين في النمسا يعتبرون أنفسهم بشكل ملحوظ أقل تديناً من الجيل الأول.

وعندما تم طرح سؤال عما إذا كان الإسلام يجب أن يلعب دوراً قويا في المجتمع، أجاب الصوماليون بـ 61% بـ “جدا” ثم الشيشانيون بـ 33% ثم الأتراك 20%.

وعند سؤالهم عما إذا كانت القوانين والأنظمة النمساوية المعاكسة للقوانين الإسلامية مناسبة، أجاب الصوماليون بنعم بنسبة 51%، ثم الشيشانيون بنسبة 54%، ثم الأتراك والسوريون بـ 63%.

وعند طرح سؤال عما إذا كان اليهود لديهم الكثير من السلطة في العالم، وافق 34% من السوريين بـ “نعم جدا” ثم الأتراك 26% والأفغان 25%.