رقصن احتفالاً بإكمال تدريبهن .. رويترز : مجندات يحضرن لمحاربة تنظيم ” داعش ” في الرقة ( صور )

رقصت مقاتلات على أغان كردية في بلدة بشمال سوريا أول أمس الأربعاء بعد أن أكملن تدريبهن العسكري من أجل الانضمام للمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقدمت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف لفصائل محلية يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة دورة تدريبية في القتال المسلح لمدة 15 يوما لعدد 210 من النساء.

وعلم المدربون النساء كيفية التعامل مع الأسلحة والتكتيكات والإسعافات الأولية.

وقالت المجندة ليلى حسين “الهدف… هو التصدي لداعش.. التصدي لهم وإخبارهم أن النساء أقوياء”.

وذكرت جيهان شيخ أحمد المتحدثة باسم حملة الرقة في قوات سوريا الديمقراطية إنه سيتم نشر النساء بشكل أساسي لجبهة القتال ضد الدولة الإسلامية في الرقة.

وأضافت أن دورة تدريبية أخرى ستبدأ خلال شهرين وستقام دورات أخرى مع استمرار الطلب.

وقالت ليلى حسين إن تدريبها تضمن جلسات عن الأيديولوجية.

وتهيمن على قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية التي تتبع الأيديولوجية اليسارية لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.

وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد قال في وقت سابق إن كل النساء اللواتي تدربن في هذه المجموعة عربيات لكنه قال في وقت لاحق إنه يتحقق من هذا الأمر لكن شاهدا على المراسم قال إن بعض المقاتلات كرديات.

وقالت ساريا محمود وهي مدربة وقيادية في المجموعة المؤلفة من النساء “منذ بداية الثورة وحتى الآن كان أغلب الضحايا في الحرب من النساء”.

وتقول ساريا إن المقاتلات تمنحن الأمل للنساء في البلدات المحررة “لأننا سنحررهن وسنمنحهن الإرادة التي فقدنها منذ سنوات ليس فقط بسبب داعش بل بسبب العقلية الذكورية والعقلية الحكومية”.

وجاءت المقاتلات الجدد في قوات سوريا الديمقراطية من مناطق مختلفة في شمال سوريا بما في ذلك دير الزور والرقة وحلب وسيجري نشرهن مباشرة للرقة حيث تشن القوات حملة لاستعادة المدينة من الدولة الإسلامية منذ أوائل يونيو حزيران. (REUTERS)