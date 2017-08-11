سيدة سورية مفقودة في إسطنبول

خطف فتاة سورية من مدينة دير الزور متزوجة حديثا في سلطان بيلي.

SULTANBEYLİ’ de süriyeli yeni bir gelin kaçırılmış.

هام جدا نرجو المساعدة

فتاة سورية متزوجة حديثا في سلطان بيلي, خُطفت يوم الخميس الموافق (3/8/2017 الساعة 17:58 مساﺀ)

وقد تم إبلاغ مديرية الأمن بالمعلومات المناسبة.

وهي متزوجة حديثا خرجت للتسوق واخبرت زوجها انها ستعود بالتكسي.

وتمت الإفادة بانه لم يكن بالإمكان تلقي خبرا منها منذ تلك الساعة وانه مضى خمسة ايام ولم يتم التمكن من الحصول على خبر عنها.

يقول زوجها : “لم يحظى موضوع الكميرات والمقاطع إلى الآن أي استجابة بشكل واضح من الجهات المسؤولة”.

Suriyeli bir genç kız sultanbeyli’de Perşembe(3/8/2017-17:58)günü kaçırıldı, emniyet müdürlüğüne gerekli bilgiler haberdar edildi . Yeni gelin kız evinden avm’ye alışverişe çıktı ve taksiyle geri dönmek istediğini eşine haber verdi. O saatten sonra kendisinden haber alınamadığını , 5 gündür kendisinden haber alınamadığını ifade ediliyor . Kızın kocası : “sorumlu yetkilerin tarafından ,kameralar ve görüntülerin hususuna hâlâ açıkça karşılık verilmemektedir” diye diyormuş.

من يعلم عنها شيء فليتصل على : 00905364835460