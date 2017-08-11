طرطوس: وفاة رجل جراء ” انفجار إصبع ديناميت ” كان يحاول استخدامه في الصيد

توفي رجل في مدينة بانياس، الخميس، جراء انفجار إصبع ديناميت، كان يحاول استخدامه في الصيد.

مصادر إعلامية موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن الرجل قام بإشعال إصبع ديناميت وهم برميه في البحر، إلا أنه انفجر قبل ذلك، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وفيما لم تذكر المصادر اسم الصياد، فإنها نشرت صوراً تظهر حمل جثته من مكان الحادثة، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع عن وجود “تفجير أو عمل إرهابي في المنطقة”.