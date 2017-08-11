طرطوس: وفاة رجل جراء ” انفجار إصبع ديناميت ” كان يحاول استخدامه في الصيد

11 أغسطس، 2017
1

توفي رجل في مدينة بانياس، الخميس، جراء انفجار إصبع ديناميت، كان يحاول استخدامه في الصيد.

مصادر إعلامية موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن الرجل قام بإشعال إصبع ديناميت وهم برميه في البحر، إلا أنه انفجر قبل ذلك، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وفيما لم تذكر المصادر اسم الصياد، فإنها نشرت صوراً تظهر حمل جثته من مكان الحادثة، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع عن وجود “تفجير أو عمل إرهابي في المنطقة”.

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “طرطوس: وفاة رجل جراء ” انفجار إصبع ديناميت ” كان يحاول استخدامه في الصيد”

  1. حتما الديناميت من النظام والرامي من عامة الشعب
    كان يصيد لصالح النظام!!
    مات الشعب و
    بقي النظام

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.