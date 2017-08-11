عبد الباري عطوان : ” بشار الأسد باق فعلاً .. و هذه هي ملامح سورية الجديدة التي تتبلور ” ( فيديو )

11 أغسطس، 2017
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عبد الباري عطوان : ” بشار الأسد باق فعلاً .. و هذه هي ملامح سورية الجديدة التي تتبلور ” ( فيديو )

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رأي واحد على “عبد الباري عطوان : ” بشار الأسد باق فعلاً .. و هذه هي ملامح سورية الجديدة التي تتبلور ” ( فيديو )”

  1. العمة بقلبك اذا مانك اجحش من الشحاطة يا عطوان …قال صمود الجيش العربي السوري !!! يا حمار لايوجد شيء اسمه الجيش العربي السوري لأنه انهار بعد سنتين من انطلاق الثورة على ايدي الثوار والان من يدافع عن حبيبك بشار هي روسيا وايران والعراق وحزب الله وميليشيات اجنبية

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