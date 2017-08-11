في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة .. ” بيض مقلي بكبلات التوتر ” في دمشق ( فيديو )

في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة .. ” بيض مقلي بكبلات التوتر ” في دمشق ( فيديو )

نشرت صفحة “يوميات قذيفة هاون في دمشق”، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الموالية للنظام، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعاً مصوراً يشير إلى معاناة المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم توفر الكهرباء.

وبعد دعوات للمساهمة في استقرار التيار الكهربائي وترشيد الكهرباء، والإشارة إلى أنه “خلال ارتفاع درجات الحرارة يقل أداء محطات توليد الكهرباء وتتعرض الشبكة بسبب الأحمال وحرارة الجو للحرق والأعطال”، قالت الصفحة إن “عمال الكهرباء بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة مازالوا يقومون بعملهم وواجبهم وتحت أشعة الشمس المباشرة”.

ونشرت الصفحة مقطعاً مصوراً لعمال في ريف دمشق يظهر أحدهم فيه وهو يقلي بيضة على صفيح ساخن بفعل أشعة الشمس.

وعلق العامل على ما يفعله بالقول: “حنساويلكن تجربة تستمتعو فيا .. بيضة دجاج .. تفضل .. بيض مقلي ممزوج بكبلات التوتر 230 – 400 كيلو فولت .. درجة الحرارة أكثر من 50 في الشمس”.

وأضاف العامل: “صرلنا 20 بهالجو هاد عم نشتغل .. الله يعطيهم العافية الشباب وما بدنا منكم غير بس الدعاء”.