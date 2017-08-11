لأنه اتكأ على سيارته .. ” شبيح ” يكسر أنف عضو لجنة حوار وطني وسط دمشق و الأخير يشتكي لوزيري الداخلية و الدفاع ! ( فيديو )

لأنه اتكأ على سيارته .. ” شبيح ” يكسر أنف عضو لجنة حوار وطني وسط دمشق و الأخير يشتكي لوزيري الداخلية و الدفاع ! ( فيديو )

تعرض عضو في ما يسمى “لجنة الحوار الوطني بمجلس الشباب السوري”، في دمشق، للضرب على يد أحد الشبيحة، في شارع النصر، وسط العاصمة.

وقالت صفحة “يوميات قذيفة هاون”، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الموالية، في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم السبت الماضي، إن الشاب محمد نعساني تعرض يوم الخميس (3 آب) لهجوم من قبل شخص مدني مسلح (شبيح)، قرب مديرية عين الفيجة، بسبب اتكائه على سيارته.

وقام الشبيح بضرب نعساني والتسبب بكسر أنفه، وبرضوض في وجهه.

ووجه نعساني الذي قالت الصفحة إنه “عضو لجنة الحوار الوطني بمجلس الشباب السوري في دمشق”، رسالة مصورة اشتكى فيها لوزيري الداخلية والدفاع، مطالباً بعدم تكرار هذه الحوادث، معه أو مع غيره.

وطالب نعساني بأن “تسود سلطة الدولة والقانون”، كما طالبة بملاحقة الجاني عبر الكاميرات المنتشرة على الطريق، سواء تلك التابعة لإحدى شركات الصرافة، أو تلك الكاميرات التابعة لمديرية مياه عين الفيجة.