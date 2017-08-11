رقصن احتفالاً بإكمال تدريبهن .. رويترز : مجندات كرديات يتحضرن لمحاربة تنظيم ” داعش ” في الرقة ( فيديو + صور )

11 أغسطس، 2017
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رقصت مقاتلات على أغان كردية في بلدة بشمال سوريا أول أمس الأربعاء بعد أن أكملن تدريبهن العسكري من أجل الانضمام للمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقدمت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف لفصائل محلية يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة دورة تدريبية في القتال المسلح لمدة 15 يوما لعدد 210 من النساء.

وعلم المدربون النساء كيفية التعامل مع الأسلحة والتكتيكات والإسعافات الأولية.

وقالت المجندة ليلى حسين “الهدف… هو التصدي لداعش.. التصدي لهم وإخبارهم أن النساء أقوياء”.

وذكرت جيهان شيخ أحمد المتحدثة باسم حملة الرقة في قوات سوريا الديمقراطية إنه سيتم نشر النساء بشكل أساسي لجبهة القتال ضد الدولة الإسلامية في الرقة.

وأضافت أن دورة تدريبية أخرى ستبدأ خلال شهرين وستقام دورات أخرى مع استمرار الطلب.

وقالت ليلى حسين إن تدريبها تضمن جلسات عن الأيديولوجية.

وتهيمن على قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية التي تتبع الأيديولوجية اليسارية لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.

وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد قال في وقت سابق إن كل النساء اللواتي تدربن في هذه المجموعة عربيات لكنه قال في وقت لاحق إنه يتحقق من هذا الأمر لكن شاهدا على المراسم قال إن بعض المقاتلات كرديات.

وقالت ساريا محمود وهي مدربة وقيادية في المجموعة المؤلفة من النساء “منذ بداية الثورة وحتى الآن كان أغلب الضحايا في الحرب من النساء”.

وتقول ساريا إن المقاتلات تمنحن الأمل للنساء في البلدات المحررة “لأننا سنحررهن وسنمنحهن الإرادة التي فقدنها منذ سنوات ليس فقط بسبب داعش بل بسبب العقلية الذكورية والعقلية الحكومية”.

وجاءت المقاتلات الجدد في قوات سوريا الديمقراطية من مناطق مختلفة في شمال سوريا بما في ذلك دير الزور والرقة وحلب وسيجري نشرهن مباشرة للرقة حيث تشن القوات حملة لاستعادة المدينة من الدولة الإسلامية منذ أوائل يونيو حزيران. (REUTERS)

 

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6 آراء على “رقصن احتفالاً بإكمال تدريبهن .. رويترز : مجندات كرديات يتحضرن لمحاربة تنظيم ” داعش ” في الرقة ( فيديو + صور )”

  1. يبدو ان قصة داعش مع النساء لا تنتهي فمنهن من ترك اوروبا واتى للقتال معها ومنهن من اصبحن زوجات لمقاتليها ومنهن من باعوهن جواري والان اتت نساء لقتالهن
    فيا لداعش الكذبة التي تاجر بها الجميع فسرق ونهب وقتل وهجر وتبرأ من ارهابه الذي يفوق ارهابها باسم محاربتها انها كذبة العصر الملعونة

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  2. طبعا حسب مقولة العصابة النصيرية وعقدت حلقات الدبكة وتم الاحتفال . طهور الأولاد دبكة العرس دبكة الاحتفال بعيد الحزب دبكة …. تخلف وغباء وانقياد اعمى . وزاد علينا جماعة الإرهابي الملحد الكردي النصيري اوجلان … هؤلاء الذين اختارتهم أمريكا لقيادة غالبية الشعب السوري البويجية الذين أصبحوا اصحاب الارض ؟؟ خدوا تعليقات خرنقعية الان من اغبياء الكرد ؟؟؟؟

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  4. تحية احترام لمن آمن بقضية عادلة , فاتبع آيمانه بعمله ! و لم يؤذي بريئا في سعيه .
    و لا سلام و لا تحية لمن أدعى الايمان بقضية ثم لم يوافق عمله ايمانه , فهذا هو الكاذب و المنافق الاكبر !
    / في اوربا الكثير ممن اشعل الفتنة في بلاده ثم سافر الى اليها ليصبح مناضلا في العالم الافتراضي و يفس في البوك و يزرع الاحقاد \

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  5. يستمر المكتب الاعلامي لحزب بي كي كي الارهابي شريك داعش الاول في اعمال القتل بالكذب و الترويج لميليشيا ارهابية ناعمة تضم نساء جميلات سعيدات يحبن الحياة لعل رويتر تنقل معاناة مئات الالاف من المهجرين من قراهم و التي منعوا من العودة اليها من قبل الميليشيات الارهابية الكردية التركية الثادمة من قنديل
    نساء لا يبدو على بشرتهم اي علامات لجهد او تدريب في مناطق صحراوية و حارة عبارة عن مسلسل من الكذب برعاية دولية لا يختلف ابدا عن مسلسل الارهابيين القادمين عبر الحدود داعش بي كي كي وجهان لعملة واحدة و لكن تختلف الادوار فواحد حجة لقتل الناس و تهجيرهم من مناطق غنية بالنفط و الاخر هو الاداة لاحتلال هذه المناطق و تسليمها للامريكان و الضغط على تركيا

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