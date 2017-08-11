” منصة القاهرة ” : نرفض المشاركة بمؤتمر الرياض المقبل و نرفض بقاء بشار الأسد رئيساً و نرفض انتخابات الإدارة الكردية في الشمال

” منصة القاهرة ” : نرفض المشاركة بمؤتمر الرياض المقبل و نرفض بقاء بشار الأسد رئيساً و نرفض انتخابات الإدارة الكردية في الشمال

قال عضو “منصة القاهرة المعارضة”، قاسم الخطيب، الخميس، إن المنصة لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده منتصف الشهر الجاري بمدنية الرياض السعودية من قبل الهيئة العليا للمفاوضات السورية، كما أنها ترفض «الفيدرالية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي».

وأكد الخطيب لشبكة “رووداو” الكردية، أن “منصة القاهرة تلقت دعوة رسمية من قبل أمين سر الهيئة العليا للمفاوضات السورية للمشاركة في الاجتماع الذي ستعقده الهيئة في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلا أننا رفضنا حضوره وطالبنا بعقد الاجتماع خارج الرياض”.

وأضاف أن “منصة القاهرة تطالب بعقد هذا الاجتماع تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة المنصات الثلاث”.

وحول موقف المنصة من رحيل بشار الأسد، أوضح الخطيب: “لدينا وثيقة موقعة من جميع أعضاء المنصة تؤكد عدم القبول باستمرار بقاء بشار الأسد رئيساً للبلاد، إلا أننا نحن مع بقائه في الفترة الانتقالية فقط وبشرط أن يكون منزوع الصلاحيات”.

وبشأن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها الإدارة الذاتية شمالي سوريا، قال الخطيب، إن “حزب الاتحاد الديمقراطي كان مشاركاً في منصة القاهرة، وسيهانوك ديبو كان ممثلاً عنه، إلا أن المنصة طردته بسبب أفكاره وعدم قبوله بما تطلبه المنصة”.

وأوضح أن “فكرة الفيدرالية مرفوضة في منصة القاهرة ولا يمكن قبول نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها شمالي سوريا”، وأضاف: “لدينا وثائق موقعة مع حزب الاتحاد الديمقراطي تنص على وحدة الأراضي السورية”.