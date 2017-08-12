ألمانيا : لاجئ يقتل زوجته الحامل طعناً .. و يصاب بعد قفزه من النافذة ! ( صور )

قتل لاجئ أفغاني، يبلغ من العمر 37 عاماً، زوجته الحامل، طعناً، أمام أعين أطفاله، الجمعة، في شارع “أولاند” في مدينة لايبزيغ، التابعة لولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عناصر للشرطة وعمال الإنقاذ انتشروا في الحي صباح أمس الجمعة، بعد مقتل المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاماً.

وبعد ارتكاب الجريمة، قام الرجل الأفغاني، بالقفز من نافذة سكنه، الكائن في أحد المباني المرتفعة، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى المستشفى.

ولم تذكر الشرطة الألمانية أية تفاصيل إضافية عن الحادثة.