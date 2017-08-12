ألمانيا : مطعم بـ ” قلبين ” للاندماج و التقريب بين السوريين و الألمان ( فيديو )

ألمانيا : مطعم بـ ” قلبين ” للاندماج و التقريب بين السوريين و الألمان ( فيديو )

افتتح شاب ألماني من أصول سورية مشروعاً يهدف للتقريب بين الألمان واللاجئين السوريين، في مدينة مونستر التابعة لولاية شمال الراين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية محلية، الثلاثاء (8/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب نضال جرجس ذو الأصول السورية، قام بافتتاح مطعم صغير، هدفه جمع الألمان باللاجئين، ومحاولة دمجهم.

الشاب الذي يدرس الحقوق في جامعة مونستر، أطلق على المطعم الصغير اسم “قلبين”، ويعني بذلك قلبين يمتلكهما (سوري وألماني)، ويقدم المطعم وجبته الرئيسية “المناقيش”، بالإضافة للأطباق السورية التقليدية الأخرى.

وقال نضال: “أنشأنا قلبين لخلق قناة تواصل ما بين الألمان واللاجئين”.

ويعمل في المطعم 30 شخصاً، 15 منهم طلاب جامعيون من مدينة مونستر، وهم مسؤولون عن الأمور التنظيمية بشكل تطوعي، بينما البقية سوريون، يعملون نساءً ورجالاً بشكل يومي ويتقاضون بشكل منتظم راتباً ساعدهم على دعم أتفسهم مادياً في دورات اللغة أو السكن.

ولا يقتصر المشروع على المطعم فقط، ففي المساء يتم تنظيم حفلات موسيقية وراقصة، إضافة إلى العديد من المسابقات، وقال نضال الذي يريد توسيع المشروع ونقله لعدة مدن: “على المدى البعيد نريد استثمار المداخيل في مشاريع للأطفال السوريين”.