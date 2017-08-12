اليونان : لاجئون سوريون يحتجون على الحد من لم شمل العوائل إلى ألمانيا

اليونان : لاجئون سوريون يحتجون على الحد من لم شمل العوائل إلى ألمانيا

نظم لاجئون، من بينهم سوريون، أول أمس الخميس، احتجاجاً ضد الحد من لم شمل العوائل من اليونان إلى ألمانيا.

وتم تنظيم الاحتجاج أمام مكتب دائرة اللاجئين في منطقة “كاتيخاكي”، في العاصمة اليونانية أثينا.

وأفاد ناشطون أن حوالي 2400 لاجئ ينتظرون حالياً نقلهم من اليونان إلى ألمانيا في إطار لم شمل العائلة، إلا أن الكثير منهم ما يزال عالقاً في اليونان، بظروف غير إنسانية، بسبب إجراءات الحد من لم شمل العائلة، المطبقة ضمن اتفاق غير رسمي بين الحكومتين الألمانية واليونانية.

وتأتي إجراءات الحد من لم شمل العائلة، التي تسمح فقط بسفر 70 لاجئاً إلى ألمانيا من اليونان، بعد أن اتخذت السلطات الألمانية منعطفاً حاداً في سياسة الترحيب باللاجئين، الذي انتهجته في عام 2015.

ولا ينحصر هذا المنعطف في التباطؤ بنقل عائلات اللاجئين من اليونان إلى ألمانيا، بل قامت أيضاً بوقف لم شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على حماية فرعية، وهو مطبق حالياً حتى شهر نيسان 2018.

وفرضت ألمانيا سياسات أكثر صرامة على منح التأشيرات، بالإضافة لترحيل اللاجئين إلى اليونان، الواصلين بعد شهر نيسان من عام 2017.

وشارك في الاحتجاج السلمي عدة لاجئين أتوا من مخيمات لاجئين مختلفة مثل اليانوس وكوتسوشيرو وريستونا وسكاراماغاس.