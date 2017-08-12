بعد أرقام سابقة مثيرة للإعجاب .. خبير فنون قتالية تركي يحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس ( فيديو )

دخل تركي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر تحطيمه لأحجار على صدره خلال ثوان.

وقالت الموسوعة عبر موقعها الرسمي وقناتها الرسمية في يوتيوب، يوم الثلاثاء الماضي، إن خبير الفنون القتالية علي بهجتبي، حطم 16 حجر بناء (قرميد) على صدره، باستخدام مطرقة، خلال 4.75 ثانية، في مدينة موغلا التركية.

وتمكن علي من تحطيم رقمه السابق عام 2015، حيث سجل حينها زمناً قدره 6.33 ثانية.

ويحمل علي العديد من الأرقام القياسية الأخرى، بحسب موقع “غينيس” الرسمي، حيث سبق له أن نجح بتحطيم 683 حجر بناء خلال 30 ثانية، و1175 حجر بناء خلال دقيقة واحدة، و37 حجر بناء بضربة واحدة.