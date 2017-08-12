تركيا: عروس سورية تزف من مخيم للاجئين بموكب لسيارات مسؤولين أتراك ( فيديو + صور )

زفت عروس سورية من مخيم سليمان شاه، بمحافظة شانلي أورفا، جنوبي تركبا، بموكب لسيارات مسؤولي منظمة إدارة الطوارئ والحروب التركية، آفاد.

وقالت وسائل إعلام تركية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العروس فاطمة الغفور، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي لجأت إلى تركيا قبل ست سنوات، غادرت أمس مخيّم سليمان شاه بموكب لسيارات مسؤولي المنظمة، إلى مقاطعة أكتشاكاله في المدينة نفسها، حيث يسكن عريسها قتيبة العلي البالغ من العمر 22 عاماً.

واحتفلت عائلة الغفور بزفاف ابنتهم داخل المخيّم، بحضور ومباركة نائب مدير المخيم “غضنفر إرباي”، وفي نهاية الحفل، زُفّت العروس بموكب مشترك لسيارات مسؤولي منظمة أفاد ونائب المدير إلى بوابة المخيّم، حيث كان عريسها بانتظارها بعد أن أنهى الأوراق الرسمية للخروج.

وودع سكان وعاملو المخيّم العروسين عند البوابة بالزغاريد، قبل أن يتوجّه العروسان إلى مسكنهم الجديد بمقاطعة أكتشاكاله.