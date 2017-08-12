سفير بشار الأسد في الصين : دور مصر في سوريا ملتبس و ضعيف و فيه إيحاء من السعودية

12 أغسطس، 2017
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أكد عماد مصطفى، سفير بشار الأسد في العاصمة الصينية بكين، أن الصين تتعهد بأنها ستكون اللاعب الأكبر والأبرز على الساحة في إعادة إعمار البلاد لحظة التوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى أن الصين تعتبر “الأقدر على ذلك”، ومستبعدا أي دور صيني على النمط الروسي في سوريا.

وأبدى مصطفى في لقاء مع صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أول أمس الخميس، عدم تخوفه من أي نوايا طويلة المدى للولايات المتحدة في سوريا، لكنه تخوف من نوايا تركيا “ومن محاولاتها التاريخية والمستمرة لاستلاب المزيد من الأراضي السورية”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، وصف السفير الدور المصري الحالي في سوريا بأنه “دور ملتبس وضعيف وفيه بعض الإيحاء من السعودية”، لكنه أبدى تفاؤله على اعتبار أن “مصر كانت ذات يوم محرك العالم العربي بأكمله”.

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رأي واحد على “سفير بشار الأسد في الصين : دور مصر في سوريا ملتبس و ضعيف و فيه إيحاء من السعودية”

  1. هالزلمة فهيم .. بس محطوط بموقف لايحسد عليه .. عم يمثل بلد مليان بهايم .. واكيد ما عندو امل انو البلد يتحسن او السوريين يصيروا بشر .. بغض النظر عن نظام الحكم. الصين تستطيع اعمار سوريا بالتأكيد . بس التعامل مع السوريين رح يكون فيه مفاجأة كبيرة للصينيين .. هاد الشي ياللي ما بيقدر السفير يقولو للحكومة الصينية .. انو لاتعلقوا مع هالشعب . مارح تنبسطوا .. يعني فعلا موقفو كتير حرج .. ومو طالع بأيدو شي ..

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