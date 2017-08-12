سفير بشار الأسد في لبنان : كل الأصوات التي تعترض على العلاقة مع سوريا هي مجرد ” تمرين صوتي “

سفير بشار الأسد في لبنان : كل الأصوات التي تعترض على العلاقة مع سوريا هي مجرد ” تمرين صوتي “

اعتبر سفير بشار الأسد في لبنان، ​علي عبد الكريم، أن “كل الاصوات الحالية التي تحمل مواقف تصعيدية تجاه التواصل مع ​سوريا​ هي بالنسبة له مجرد تمرين صوتي لا تغير شيء من العلاقة بين ​لبنان​ و سوريا”، معتبرا ان “​السفارة السورية​ و ​السفارة اللبنانية​ في سوريا تلعب دورا اساسية في تعميق هذه الروابط و ان علينا النجاح في المساعدة في هذه المهمة “.

وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام لبنانية، انه تعاطى بمسؤولية ما تطلبه المهمة الدبلوماسية بين الفترات الدقيقة التي عايشها في لبنان والمرفقة بظروف احاطت بسوريا، مشيراً الى أن “كل الذين راهنوا على اسقاط سوريا الان يعيدون النظر ومصلحة العالم ان يعيد النظر بالموقف خصوصا ان سوريا صارت رافعة الانتصار على الارهاب والكل مقتنع بضرورة التعاون مع سوريا ومع الاسد و مع هذا الجيش الذي انتصر”.

وكشف السفير علي ان “موقف عون بقي كما هو حتى عشية انتخابه رئيسا للجمهورية بساعات قليلة”.