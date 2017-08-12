سفير بشار الأسد في لبنان : كل الأصوات التي تعترض على العلاقة مع سوريا هي مجرد ” تمرين صوتي “

12 أغسطس، 2017
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اعتبر سفير بشار الأسد في لبنان، ​علي عبد الكريم، أن “كل الاصوات الحالية التي تحمل مواقف تصعيدية تجاه التواصل مع ​سوريا​ هي بالنسبة له مجرد تمرين صوتي لا تغير شيء من العلاقة بين ​لبنان​ و سوريا”، معتبرا ان “​السفارة السورية​ و ​السفارة اللبنانية​ في سوريا تلعب دورا اساسية في تعميق هذه الروابط و ان علينا النجاح في المساعدة في هذه المهمة “.

وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام لبنانية، انه تعاطى بمسؤولية ما تطلبه المهمة الدبلوماسية بين الفترات الدقيقة التي عايشها في لبنان والمرفقة بظروف احاطت بسوريا، مشيراً الى أن “كل الذين راهنوا على اسقاط سوريا الان يعيدون النظر ومصلحة العالم ان يعيد النظر بالموقف خصوصا ان سوريا صارت رافعة الانتصار على الارهاب والكل مقتنع بضرورة التعاون مع سوريا ومع الاسد و مع هذا الجيش الذي انتصر”.

وكشف السفير علي ان “موقف عون بقي كما هو حتى عشية انتخابه رئيسا للجمهورية بساعات قليلة”.

 

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رأيان على “سفير بشار الأسد في لبنان : كل الأصوات التي تعترض على العلاقة مع سوريا هي مجرد ” تمرين صوتي “”

  1. سياسيي العصابة لا يملكون غير الكذب . كل تصريحاتهم مثل ضراط الحمير . ما حدا منتكش فيهم … يا اولاد الحرام طالما ان لديكم سفارة في لبنان . اقل شيء لازم تعملوه . ان تدافعوا عن السوريين وما يتعرضون لهم من اذلال وتعذيب … هادا لو اعترفتوا فيهم انهم سوريون ايها القتلة الفجرة ؟؟؟؟

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  2. كلب شبيح وسخ
    اصلا وجودك في لبنان ما هو إلا وجود تشبيحي عصاباتي حقير
    ولا يستفيد منكم أو من أي سفارة سورية وما أنتم إلا نقاط مخابرات وتجارة وسخة بمال السوريين

    يلعن شرفك أنت وكل سفراء سوريا على مستوى العالم
    تفوووووو

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