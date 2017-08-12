طفل سوري أفقدته قنابل ” داعش ” ساقه و عينيه يأمل بالحصول على طرف صناعي

أحمد حايك، طفل سوري يبلغ من العمر ثمانية أعوام، فقد ساقه وعينيه جراء انفجار قنبلة مصنوعة يدويا وضعها عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي داخل جرة مزينة على شكل لعبة أطفال، عقب انسحابه من مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

وقال “ماهر حايك” والد الطفل أحمد، إنهم نزحوا إلى اعزاز عقب محاصرة النظام السوري مدينة حلب، وسكنوا في منزل لمدة شهر، مبينا أن التنظيم كان قد تم إخراجه من المدينة حينها.

وأضاف حايك أن أطفاله وأطفال إخوته كانوا يلعبون في حديقة المنزل، حيث فتح ابنه أحمد جرة مزينة كلعبة أطفال كانت مرمية في الحديقة، ما أدى إلى انفجارها.

وأشار إلى أن ابنه أصيب بجروح بليغة، حيث تم نقله إلى مستشفى مدينة كليس التركية، مبينا أن أحمد أدخل على الفور إلى غرفة العمليات، حيث بترت ساقه اليمنى، وفقد عينيه.

وأضاف أن التنظيم كان قد زرع أعدادا كبيرة من العبوات الناسفة في المدينة قبل طرده، متسائلا “لماذا يفعل بنا داعش كل هذا، أولسنا مسلمين؟ إذا كانوا (داعش) يدّعون الإسلام لماذا فعلوا كل هذا في الناس؟ لقد فقد ابني ساقه وعينيه جراء التنظيم”.

من جانبه قال الطفل أحمد حايك “أريد الحصول على طرف صناعي كي أتمكن من المشي، أريد أن ألعب”. (ANADOLU)