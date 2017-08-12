مبالغ ضخمة و سيارات فخمة و عطلات فاخرة .. صحيفة بريطانية : هكذا يعيش مراهقو تونس الأغنياء ! ( صور )

مبالغ ضخمة و سيارات فخمة و عطلات فاخرة .. صحيفة بريطانية : هكذا يعيش مراهقو تونس الأغنياء ! ( صور )

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أول أمس الخميس، صوراً لمن قالت إنهم أبناء تونس الأغنياء الذين يتفاخرون بما يملكون عبر موقع إنستغرام.

وقالت الصحيفة: “ساعات مصممة خصيصاً ومبالغ مالية وسيارات رياضية يقفز داخلها المراهقون التونسيون، وآخرون (منهم) يلبسون البكيني ويحصلون على حمام شمسي على شواطئ المنتجعات ذات النجوم الخمس”.

وأضافت الصحيفة: “تظهر هذه الصور والمظاهر أسلوب الحياة الفارهة التي يتمتع بها بعض من أغنى المراهقين في تونس”

ومن المؤكد أن هؤلاء الشبان اعتادوا على أسلوب الحياة هذا، ولا يخشون من التفاخر وإظهار نشاطاتهم المكلفة للغاية، بحسب الصحيفة.

وتغص حسابات مراهقي تونس الأغنياء بالصور التي تظهر سياراتهم الفارهة وأمكنة قضاء العطلة المميزة التي يتوجهون إليها، والمشروبات الباهظة الثمن التي يحتسونها.

ولم تذكر الصحيفة أية معلومات عن أسماء أو أعمار الشبان والشابات الظاهرين في الصور.