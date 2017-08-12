وسائل إعلام كردية : مئات الطلاب يتظاهرون في مربع النظام الأمني بالقامشلي احتجاجاً على قرار للإدارة الذاتية الكردية

وسائل إعلام كردية : مئات الطلاب يتظاهرون في مربع النظام الأمني بالقامشلي احتجاجاً على قرار للإدارة الذاتية الكردية

قالت شبكة “رووداو” الكردية، إن مئات الطلاب تظاهروا، أول أمس الخميس، في المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام في القامشلي، مطالبين بالضغط على الإدارة الذاتية للتراجع عن قرار إغلاق المعاهد التعليمية الخاصة.

وجاءت المظاهرة خوفاً من تكرار قيام حركة “الشبيبة الثورية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالتعرض للطلاب المشاركين في المظاهرة، بحسب الشبكة.

وطالب الطلاب المتظاهرون الإدارة الذاتية بالتراجع عن قرار إغلاق المعاهد التعليمية الخاصة، كما رفعوا شعارات ضد المنهاج التعليمية التي فرضها هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية على المدارس الرسمية.

وبحسب الطلاب، فإن “الإدارة الذاتية تسعى لتدريس مناهج غير معترف بها، وبالتالي الخاسر الأكبر هو الطالب الذي وصل إلى مرحلة الثانوية”.

وأصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، في حزيزان الماضي، قراراً بإغلاق جميع مراكز الدورات التعليمية في محافظة الحسكة.