ألمانيا : لاعب كرة سلة سابق في نادي الاتحاد يحصل على رخصة تدريب بتقدير ممتاز و يصبح مدرباً لفريق

ألمانيا : لاعب كرة سلة سابق في نادي الاتحاد يحصل على رخصة تدريب بتقدير ممتاز و يصبح مدرباً لفريق

حصل لاعب كرة سلة سوري لاجئ، مؤخراً، على وظيفة مدرب، بمدينة شيمنتز، شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فراير برسه” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن محمد حجار وهو لاعب كرة سلة (40 عاماً)، ينحدر من حلب، كان بدأ ممارسة اللعبة في سن الثانية عشر، كما لعب مع فريق الشباب، وحصل على العديد من الألقاب، وفي عام 1997 انتقل لفريق الرجال لنادي الاتحاد الحلبي.

وأضافت الصحيفة أن حجار فاز بالعديد من المباريات، وافتتح مدرسته لكرة السلة عام 099، وعمل كمدرب للشباب في ناديه.

واضطر حجار كغيره من السوريين للجوء إلى أوروبا، وعن رحلة لجوئه قال: “في الطريق إلى الشاطئ أطلق علينا النار بغتة، واضطررت للركض ووقعت في حفرة وكسرت ساقي”.

وذكر أنه جلس لساعات في الظلام بقارب مزدحم، وقال: ” كان على متن القارب أطفال وكبار السن ومرضى وكانوا يبكون ويتشاجرون، وصلنا إلى اليونان بعد رحلة عناء شديدة”.

وبعد ذلك، وصل نجار إلى ألمانيا، إلا أن رحلة انتقاله لم تنته، وتم نقله إلى عدة مراكز إيواء لاجئين، فانتقل من مدينة باساو إلى هانوفر فدورتموند، ثم ترير وليمبورغ.

وقال محمد: “لقد قلت لهم دائما أنني ألعب كرة السلة وأرغب في العمل في هذا المجال إلى أن حصلت أخيراً على مساعدة”.

وبدأ حجار بالعمل كمدرب في فريق “فيتليشر أوبليغا”، بعد استكمال التدريب بدوري الدرجة الأولى الألماني، بنادي فرابورت سكايلاينر، في مدينة فرانكفورت، غربي ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجار تمكن من الحصول على رخصة التدريب من الاتحاد الألماني لكرة السلة وحاز على مرتبة ممتاز.

وأضاف المدرب السوري: “لقد تعرفت على فريق الشباب منذ أسبوعين وكان انطباعي الأول هو أنهم طموحون جداً ولا يستسلمون أبداً”.

وأضاف: “لكن ما يزال علي القيام بالكثير، وأنا بحاجة إلى أن أتحدث الألمانية بشكل أفضل وما أزال أرغب في تحقيق الكثير في كرة السلة “.