” إعلامي ” موالي تم إيقاف برنامجه لانتقاده عضواً في برلمان بشار الأسد : ” اعتبروني إرهابي أو فراس الخطيب و اسمحوا لي بتسوية وضعي ” !

الوحيد الذي أريد أن أوجه له الشكر من القلب إلى القلب هو د. أكرم عمران مسؤول صفحة “سوريا فساد في زمن الاصلاح” على الدعم الذي قدمه لي، وخاصة أنه الوحيد الذي طلب مني أن يأتي معي إلى فرع الأمن الجنائي ليقف بجانبي ويكون سنداً ، من تلقاء نفسه دون أن أطلب منه ذلك، فكان معروفه لهذا السبب مضاعفاً. *************************************** *************************************** في سياق منفصل أطالب الحكومة السورية بجميع وزرائها وبما فيهم وزير الإعلام وكافة الافرع الامنية والسياسيين في هذا البلد بأن يعتبروني واحداً من جبهة النصرة أو قائد فصيل في الجيش الحر أو مسلح قتل وخرب أو أي إرهابي ترونه مناسباً.. لا فرق ويسمحوا لي بتسوية وضعي والعودة إلى حضن الوطن أسوة بمن عاد إلى دفئه وحنانه اللامحدود.. والعودة لمزاولة مهنة المتاعب في الإعلام ببرنامج “استديو الخدمات” يا جماعة اعتبروني متل فراس الخطيب اللي رجعتوه لمزاولة نشاطو بشكل طبيعي، ع الأقل أنا ما رفعت العلم الأخضر أبو تلات نجوم ولاسافرت ولاجمعت تبرعات ولاعملت ولاسويت!!! معقول مثلاً لإن فراس الخطيب ما بيشكل خطر ع كراسيكم بينما أنا عم تشوفوني عم اكشفكم وهالشي خطورة ع مناصبكن وكراسيكم!!! هي أنا رضيان تساووني بأي إرهابي ع ذوقكون (إن وُجِد). أو إذا بتحبو بغير طريقة اعتبروني مثلاً ابنو لوزير العدل السابق اللي لما كان ع رأس عملو بصفتو وزير تطبيق القانون والحقوق (العدل) دعس تنين عساكر وطلع فوقهون، وطالعتوه منها متل الشعرة من العجين. يا شباااااب والله عيب ولك عييييييب، مهزلة ليس تنازل مني عن اي مبدأ، أنا كما أنا، وسأبقى، وخادماً عند أي فقير محتاج في هذا البلد، ولكن صرت حس انو اي حدا من داعش، الحكومة بتعاملو أحسن مني!!! يرضى القتيل وليس يرضى القاتل

غيلان غبرة – مذيع في إحدى الإذاعات المحلية التابعة للنظام – فيسبوك

خلفيات القصة

واخجلتاه

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الإشكال الذي حصل مع الإعلامي غيلان غبرة يعتبر بجميع المقاييس سُبّة نتنة توجه سلفا إلى القيميين على الإدارات الإعلامية ، وعلى النهج السياسي الحالي بشكل عام ، بدءا من رئاسة الوزراء التي تبدو غائبة عما يجري ، مرورا بشخص وزير الإعلام ذي الموقف الضعيف المدان الذي لا يحمي أبناءه ، انتهاء بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السائرة على ذات النهج .

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القصة وما فيها أن غيلان غبرة يعمل مذيعا ومقدما لبرنامج خدمات في إذاعة سوريانا .. يتصل به كل من تقطعت به السبل في الحصول على حق ضائع ، فيقوم غيلان بروح اقتحامية عز نظيرها ، بملاحقة المشكلة والاتصال بالمسؤول ، فيحاصره مغلقا عليه سبل التملص والهروب حتى يصل المواطن إلى حقه .

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نشر غيلان على الفيسبوك وليس على الهواء نبأً مفاده : أن وزير العدل وجه كتابا إلى مجلس الشعب يطلب فيه رفع الحصانة عن أحد النواب (محمد قبنض – الصورة) كي يمثل أمام القضاء بناء على دعوى مرفوعة ضده ( ربما تكون بسبب بلطجة منصب ) ، وهذا أمر إجرائي روتيني بحت ..مما حدا بهذا العضو أن يجيِش بعض أعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا رئاسة المجلس بوضع حد للإعلاميين ( المتطاولين ) على مقاماتهم .. وقام العضو برفع دعوى قضائية على غيلان .

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وقبل أن يبت القضاء بالدعوى ، تخلت إدارات المؤسسات الإعلامية ( الوزارة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ) عن غيلان وأوقفوا برنامجه ( أفتوا وحكموا ونفذّوا ) مستبقين ما سيقرره القضاء . . فأصبح غيلان الآن يجلس بلا فاعلية كأنه مكتوم القيد .

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ربما ارتأى وزير الإعلام أن أفضل عملية شد وجه ، وأفضل كريم ضد تجاعيد الإعلام أن يبتر ألسنة العاملين كرمى لعيون بعض النواب أو حتى بعض الوزراء .. وهذه لعمري مداجاة مخجلة لا نتمناها من مسؤول يتربع على قمة وزارة ذات دور خطير . . إن موقف الوزير هذا يشبه الباب الذي لا يعبأ بمن دخل وخرج مهما كانت كفاءته .

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لو كان غيلان مدعوما لما تجرأ أحد على اتخاذ مثل هذا القرار بحقه ، فالطريدة الجريحة يسهل اصطيادها .

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لن يهدأ وجيف هذا القلب ، طالما أن هكذا عقليات تتحكم بمصائر الناس والإعلاميين خاصة ، وتسقينا كأس المرار ..

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أثداء أرضنا الإعلامية مازالت ضامرة ، ولن يرويها سوى إعلاميين بهمة غيلان غبره .

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إن إعلاميين مثل غيلان يرتدون الوطن ، لكن القيميين على الإعلام لايريدون إيقاض النبض في عروق لم تزرها الدماء ولا يهمهم إن بقيت متيبسة .. ولايريدون سماع حداء حرية الرأي في طرق لم تسلكها قوافل الشعب المتطلعة لغد أفضل . . متجاهلين أن سورية الآن في حالة حداء يبشر بميلاد بلد جديد .

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غيلان : لا تيأس .. ستصل إلى ولادة الفجر ، وسوف تسير في موكب الضياء .

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هل سمعتم في أية دولة بالعالم وزير إعلامها مهندس ؟ ..واخجلتاه مما حصل .