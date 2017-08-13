” اقترب الصيف و حان زمن اللاذقية ” .. جمال خاشقجي يعود إلى كتابة المقالات و التغريد في ” تويتر “

” اقترب الصيف و حان زمن اللاذقية ” .. جمال خاشقجي يعود إلى كتابة المقالات و التغريد في ” تويتر “

قالت صحيفة “سبق” السعودية، إن الكاتب الصحفي المعروف، جمال خاشقجي أعلن عن عودته إلى نشاطه في كتابة المقالات، ونشر التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد غياب طويل.

وقال “خاشقجي”؛ وفي تغريدة له نشرها فجر اليوم الأحد: “أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الإعلام لمساعيه الطيبة والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد؛ لا كُسر في عهده قلمٌ حر ولا سكت مغرِّد”.

وكانت آخر تغريدة نشرها جمال خاشقجي؛ عبر “تويتر” في الثامن عشر من نوفمبر من العام الماضي، وهو التوقيت الذي توقف فيه نهائياً عن كتابة المقالات والظهور في وسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام العربية والعالمية تصف خاشقجي بالإعلامي “المقرب من دوائر صنع القرار في السعودية”، قبل أن تقول الخارجية السعودية إن الكاتب لا يمثل المملكة بأي صفة، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية ولا تمثل مواقف حكومة السعودية بأي شكل من الأشكال.

واشتهر خاشقجي في الأوساط السورية، بكثرة تغريداته وتسريباته حول سوريا، وإشاراته لعمل عسكري هنا وتحرك سياسي هناك، ضد نظام بشار الأسد، ولم يسبق أن حدث شيء مما غرد عنه، وكانت أشهر تغريداته في نيسان من العام 2015، عندما كتب “اقترب الصيف وحان زمن اللاذقية”، في إشارة إلى تدخل عسكري سعودي في سوريا.