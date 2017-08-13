سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 13 \ 8 \ 2017

13 أغسطس، 2017
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سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 13 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
#الدولار
526
 528
اليورو
615
 619
الليرة التركية 148 150
الدرهم الإماراتي 143 144
الليرة اللبنانية 349 351
الريال السعودي 140 141
الدينار الأردني 742 746

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