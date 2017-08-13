سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 13 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 13 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 13 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18800 #الدولار 526 528 اليورو 615 619 الليرة التركية 148 150 الدرهم الإماراتي 143 144 الليرة اللبنانية 349 351 الريال السعودي 140 141 الدينار الأردني 742 746

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