” الهروب إلى الوطن الأم ” .. صحيفة : الأرمن السوريون اللاجئون في أرمينيا يشعرون بخيبة أمل و يرغبون بالعودة

يعاني الأرمن الذين غادروا من حلب عائدين إلى أرمينيا، من خيبة أمل بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها.

صحيفة “لوتسرنر تسايتونغ” السويسرية، نشرت السبت (5/8)، مقالاً بعنوان “الهروب إلى الوطن الأم .. أرمينيا”، تناول أوضاع الأرمن السوريين في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث قام مراسلها بزيارة عدة عائلات فيها.

فاهي خاكيجيان، القادم من حلب، قتل ابنه أندرانيك (23 عاماً)، عندما كان يقاتل في صفوف ميليشيات بشار الأسد (دير الزور 2014)، لتكرر بحسب قوله للصحيفة، مأساة وفاة جده على يد الأتراك في المنطقة ذاتها قبل 100 عام، مضيفاً: “التاريخ يعيد نفسه .. حياة الجندي في سوريا لم تعد لها قيمة”.

وقال فاهي، إن جدته استطاعت النجاة مع أبنائها، ولجؤوا إلى حلب التي كان خمس سكانها في ذلك الوقت من اللاجئين الأرمن، في ثلاثينيات القرن الماضي، مضيفاً: “بعكس الأتراك كان العرب جداً كرماء ومتسامحين، واستطعنا نقل ثقافتنا والحفاظ عليها وبناء كنائس لنا”.

وتعرض منزل فاهي في حي الميدان بحلب للدمار، بحسب الصحيفة، للدمار، كما طلب شقيق ابنه القتيل (التوأم) للخدمة في الجيش النظامي، ما اضطره للهجرة، هرباً من الموت المحتم.

وقامت الحكومة الأرمنية بتسهيل إجراءات قدوم أرمن سوريا، وجميعهم من حلب تقريباً، وقامت بإصدار أكثر من 20 ألف جواز سفر، فيما قامت منظمات إنسانية بدفع تكاليف الطيران والسكن.

ومن أصل 20 ألفاً، بقي في أرمينيا 16 ألفاً، حيث أن الآلاف عانوا من ظروفي معيشية صعبة، وكانت أوضاعهم أسوأ مما كانت عليه في حلب، بحسب الصحيفة.

هوفانيس ديغيرمينجيان، كانت لديه ورشة لتصليح السيارات في حلب، أما الآن فهو يبيع الحلويات في يريفان، ويشتكي من الدخل المتواضع، ويشير إلى أنه يعتمد على مساعدة المنظمات الإنسانية لإطعام عائلته المكونة من 5 أفراد.

وقال سركيس بالكهيان، وهو متحدث باسم إحدى المنظمات الإنسانية في المدينة: “جميع القادمين الجدد ظنوا أنهم سيبقون في أرمينيا لأشهر قليلة، ومن ثم يعودون إلى سوريا”.

وتعاني أرمينيا في الأصل من مشاكل اقتصادية، ما يعني أن القادمين الجدد يعانون من قلة فرص تأسيس حياة جديدة، في بلد ثلث سكانه عاطلون عن العمل.

وقال “سيفاك” الابن الأصغر لديغيرمينجيان: “الأرمنيون لم يشعرونا بأنه مرحب بنا، هم يعتقدون أننا سنأخذ منهم شيئاً”، وكان سيفاك يعمل حلاقاً، وهو الآن عاطل عن العمل، ويحضر دورة لغة، حيث أن اللغة المحلية في أرمينيا تختلف بشكل لم يك يتوقعه عن اللغة الأرمنية التي يتكلمها.

وأكد الأب أنه سوف يعود فوراً وأنه “سيكون أول الواصلين إلى سوريا” عند انتهاء الحرب.