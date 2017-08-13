بعد أن هاجم روسيا و إيران و بشار لسنوات .. عضو في الائتلاف يندد بالتآمر الأمريكي الخليجي العربي و يعود إلى ” تحت سقف بشار الأسد “

13 أغسطس، 2017
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انضم عضو في الائتلاف السوري المعارض إلى أحد تشكيلات المعارضة الداخلية الموالية.

وقالت “ميس كريدي”، المعارضة الداخلية الموالية للنظام، العضو في ما يسمى “هيئة العمل الوطني الديمقراطي”، إن الهيئة “ترحب بانضمام الأستاذ محمد بسام الملك عضو غرفة تجارة دمشق سابقاوالذي كان عضوا في الائتلاف المدعوم خليجيا ولكنه عاد إلى موقعه بيننا من أجل عمل وطني تحت سقف الوطن ..شعارنا ان نسامح لأجل الوطن”.

وأضافت في منشور على صفحتها في فيسبوك، اليوم الأحد: “ننتظر وصوله قريبا إلى دمشق ونعلن عليكم بيانه الموقع بخط يده ..ونتمنى أن تكون لغة التعليقات عقلانية وأن نكون على مستوى جراحنا”.

وجاء في رسالة الملك: “بعد مرور أكثر من سبع سنوات ومن خلال إقامتي خارج القطر علمت حجم التآمر الخليجي والأمريكي والعربي الذي يهدف إلى تقسيم وتفتيت سورية وتدمير الجيش العربي السوري لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، أعلن اتلزامي بوحدة سورية أرضاً وشعباً وأرفض كل المشاريع التقسيمية من فدرالية وإدارة ذاتية والتمسك بسيادة الدولة السورية على كامل الأراضي السورية ودعم الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية وبما أنني لمست الارتباط الخارجي للائتلاف أعلن انسحابي منه والعودة للوطن وأعلن التزامي بهيئة العمل الوطني الديمقراطي وبالبرنامج السياسي والنظام الداخلي للهيئة”.

وكان الملك، الاقتصادي السوري، العضو السابق في غرفة تجارة دمشق، عضواً في الائتلاف السوري عن “الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية”.

وللملك، المقيم في مصر، العديد من التصريحات التي تهاجم بشار ونظامه وداعميه الروس والإيرانيين.

والمعارضة الداخلية الموالية، هي مجموعة من الأحزاب والتجمعات الخلبية المدارة من قبل روسيا والمخابرات النظامية، والتي تقبل ببشار الأسد وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته، ولكنها تصنف نفسها على أنها “معارضة”.

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5 آراء على “بعد أن هاجم روسيا و إيران و بشار لسنوات .. عضو في الائتلاف يندد بالتآمر الأمريكي الخليجي العربي و يعود إلى ” تحت سقف بشار الأسد “”

  1. قبل ان اقرأ الخبر كان لي حديث مع صديق حول المعارضة ودور المندسين فيها والضرر الذي الحقوه بالثورة وبعد اقل من ساعتين قرأت هذا الخبر ولم اشعر بالمفاجأة ولا بالامتعاض

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  2. فعلا لقد كشفت هذه الثورة الاقنعة من على وجوه المنتفعين والفاسدين والخونة واصحاب المصالح عندما طالت عليهم الأزمة وجدوا انهم قد خسروا الكثير. ففضلوا العودة الذليلة فداء لمصالحهم الشخصية .. لا بارك الله فيهم منهم الرياضيون والاُدباء والتجار والاقتصاديون ؟؟؟؟

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  3. شخصية تافهة مغمورة . . بقاءها مع المعارضة أو النظام متل نفوق حمار في الصحراء لا أحد يدري لماذا

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  4. أحد راكبي موجة الثورات العربية ، اعتقد أن النظام سيسقط سريعا وحلم بأن يحتل منصبا في مرحلة ما بعد بشار ولكن حساباته فشلت فعاد إلى حضن بشار خائباً ذليلاً

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  5. علامات الذكاء الألمعي تلوح من هذه القرعة الوضاء . . سبع سنوات لحتى أكتشف موقفه الحقيقي . . هل يحتاج موقف هذا السخيف الى تعليق . . ان من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه

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